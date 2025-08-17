Захисникам вдалося звільнити кілька населених пунктів.

Сили оборони України змогли вибити окупантів на кількох ділянках фронту. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни(ISW).

Зазначається, що 15-16 серпня росіяни атакували поблизу Новокостянтинівки, Варачиного та Юнаківки. Проте ворогу не вдалося домогтися істотних успіхів на півночі Сумської області.

Також спроби окупантів атакувати і просуватися пройшли безуспішно в Харківській області. Аналітики поділилися, що в цьому регіоні росіяни намагаються атакувати невеликими піхотними групами, іноді використовуючи мотоцикли для швидкого пересування. Їхні дії виглядають хаотичними, а просування не зафіксовано.

Відео дня

Крім того, противник намагався наступати на Куп'янському та Лиманському напрямках. Аналітики спростували заяви російських "воєнкорів" про нібито успіхи окупантів.

Проте було підтверджено просування ворога на Сіверському напрямку. Атаки окупантів поблизу Часового Яру та Торецька завершилися безуспішно.

На Покровському напрямку Сили оборони мали успіхи. Ймовірно, українські бійці зачистили кілька населених пунктів біля Добропілля та вибили росіян із районів Веселого та Грузького. Також підтверджено звільнення Рубіжного, Нововодяного, Петрівки та Золотого Колодязя.

На Великомихайлівському напрямку українські війська відтіснили ворога з району Андріївки-Клевцового. У цей час росіяни намагалися наступати на Новопавлівському напрямку, але безуспішно.

Також окупанти проводили атаки поблизу Гуляйполя на Запоріжжі та в напрямку Херсона - біля Антонівських мостів і острова Білогрудий. Спроби наступати завершилися провалом для росіян.

У звіті також сказано, що 16 серпня в Курській області тривали локальні бої. Там росіянам не вдалося просунутися.

Українські військові просунулися на фронті - що відомо

Раніше речник Генерального штабу ЗСУ, майор Андрій Ковальов повідомив УНІАН, що Сили оборони України просунулися на певних ділянках на фронті. За його словами, на Північно-Слобожанському напрямку українські воїни просунулися на відстань від 1 до 2,5 кілометра.

Ковальов розповів, що в певних локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження з метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів ворога.

Вас також можуть зацікавити новини: