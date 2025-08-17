На Хортиці з’явиться укриття на 200 осіб, яке захищатиме навіть від радіації

На Хортиці хочуть збудувати протирадіаційне бомбосховище, де буде укриття для людей та зберігатиметься музейна колекція.

На території Національного заповідника "Хортиця" у Запоріжжі збудують протирадіаційне укриття на 200 осіб. Як повідомила пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій, уряд вже затвердив порядок фінансування коштом державного бюджету.

У Мінкульті зазначили, що будівля виконуватиме подвійну функцію: це буде і сховище для понад 100 тисяч музейних експонатів, а у разі особливої небезпеки стане протирадіаційним укриттям для відвідувачів та працівників заповідника.

"У часи війни захист культурної спадщини є одним із державних пріоритетів. Тому ми створюємо умови, в яких культура зможе жити під час найбільших викликів. Йдеться не лише про збереження музейних експонатів та нашої історичної пам’яті в умовах війни, але й про захист людей. Хортиця заслуговує на сучасні рішення, які поєднують культуру, безпеку та сталий розвиток", – цитує пресслужба слова т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяни Бережної.

У міністерстві наголошують, що вперше в історії заповідника з’явиться захисна споруда такого рівня. Проєкт підвищить рівень безпеки для мешканців та гостей Запоріжжя, забезпечить збереження унікальної музейної колекції навіть у найскладніших умовах. Також він відповідає цілям сталого розвитку та принципам безбар’єрності.

Облаштування захисних споруд в Україні

Нагадаємо, що Кабмін виділив кошти на будівництво укриттів у школах. У першу чергу їх будуватимуть у регіонах, наближених до бойових дій – Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Сумській та Чернігівській областях.

