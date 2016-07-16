ЗМІ: В Анкарі загинули 17 поліцейських (відео)
02:31, 16 липня 2016Світ
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В Анкарі, за непідтвердженою інформацією, в результаті вибуху в штаб-квартирі поліції спеціального призначення загинуло 17 поліцейських.
REUTERS
Про це повідомляє канал NTV.
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У той же час в Інтернеті оприлюднено нібито відео стрілянини, яку військові вели по силам поліції.
HUGE: Crazy footage shows helicopters firing a target on the ground in Ankara. pic.twitter.com/vtiZSkckzV— Gilgo (@agirecudi) July 15, 2016
Нагадаємо, прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні. Відзначається, що за даними ЗМІ, в Стамбулі закрито аеропорт імені Ататюрка і перекриті мости через Босфор. Військові заявили, що взяли владу під контроль, щоб захистити демократичний порядок і основоположні права людини.
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