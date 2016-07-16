ЗМІ: В Анкарі загинули 17 поліцейських (відео)

02:31, 16 липня 2016
Світ
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В Анкарі, за непідтвердженою інформацією, в результаті вибуху в штаб-квартирі поліції спеціального призначення загинуло 17 поліцейських.

REUTERS

Про це повідомляє канал NTV.

Читайте такожНа мосту через Босфор у Стамбулі чутно стрілянину

У той же час в Інтернеті оприлюднено нібито відео стрілянини, яку військові вели по силам поліції.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні. Відзначається, що за даними ЗМІ, в Стамбулі закрито аеропорт імені Ататюрка і перекриті мости через Босфор. Військові заявили, що взяли владу під контроль, щоб захистити демократичний порядок і основоположні права людини.

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