ЗМІ: В Анкарі загинули 17 поліцейських (відео)

Про це повідомляє канал NTV.

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У той же час в Інтернеті оприлюднено нібито відео стрілянини, яку військові вели по силам поліції.

HUGE: Crazy footage shows helicopters firing a target on the ground in Ankara. pic.twitter.com/vtiZSkckzV — Gilgo (@agirecudi) July 15, 2016

Нагадаємо, прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні. Відзначається, що за даними ЗМІ, в Стамбулі закрито аеропорт імені Ататюрка і перекриті мости через Босфор. Військові заявили, що взяли владу під контроль, щоб захистити демократичний порядок і основоположні права людини.