З мікрорайону "Корабел" вже вивезли 90% місцевих жителів.

Зараз у мікрорайоні Херсона "Корабел" ("Острів") залишається близько 200 людей, які ні за що не хочуть евакуюватися – міст, який сполучає цю частину обласного центру з "материком", скоріш за все, росіяни зруйнують. Тоді люди ймовірно залишаться без допомоги. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

"Поки міст проїзний. Евакуація триває, але вже не такими темпами, як в перші дні. Вже вивезено понад 90% населення, яке там проживало – це близько 1600 осіб. Залишається там близько 200 людей, які там проживають", - сказав він.

Зокрема, за його словами, йдеться про людей, які ні за що не хочуть виїжджати. Як зазначив Толоконніков, місцева влада все ж таки сподівається, що ці мешканці встигнуть залишити "Острів" до того, як росіяни розпочнуть чергову серію ударів по мосту.

"Після того міст може бути взагалі не проїзним. Евакуація буде складніша... Й питання навіть не в її складності, а в тому, як ці люди житимуть без світла, води… Тим паче якщо мосту не буде, ми не зможемо нормально постачати туди воду, їжу, як ці люди зможуть виживати… Тут питання – відповідальності, потрібно погоджуватися на евакуацію", - сказав посадовець.

Ситуація у Херсоні - новини

Як писав УНІАН, 2 серпня на Корабельний район Херсона російські військові скинули дві керовані авіабомби, якими пошкодили автомобільний міст, що з’єднує місто з мікрорайоном "Корабел". Наступного дня міст знов було атаковано - загинув літній чоловік, який перебував на проїжджій частині мосту в момент обстрілу.

На думку військового експерта, ексспівробітника СБУ Івана Ступака, армія РФ з лівого берега Дніпра нищить КАБами автомобільний міст, щоб відтіснити Сили оборони України та створити "сіру зону". Знищення мосту, за словами експерта, лише питання часу.

