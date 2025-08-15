Путін знає слабкості Трампа і спробує ними скористатися.

На зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці російському лідеру Володимиру Путіну доведеться робити вигляд, що він іде на поступки, оскільки він знає, що американський президент не може втратити обличчя. Однак, як пише кореспондент Sky News Айвор Беннетт, Путін - майстер переговорів, який точно знає, чого хоче, і як цього домогтися.

"Він буде в курсі всіх деталей, історії питання і юридичних аргументів. І він знатиме, що його опонент не так вже й обізнаний. Його стратегія полягатиме в тому, щоб цим скористатися", - пише Беннетт.

На його думку, кінцева мета Путіна - переконати Трампа, що найкоротший шлях до миру - це угода на умовах Росії. Щоб досягти цього, Путіну доведеться створити видимість поступок і щось запропонувати Трампу на саміті.

"Цим чимось може бути обіцянка зустрічі з Володимиром Зеленським, про ймовірність якої Трамп знову заговорив. Але якщо це так, я підозрюю, що це буде розпливчаста обіцянка із застереженнями. Білий дім може заявити про прогрес, але це може виявитися недосяжним", - пише Беннетт.

Він упевнений, що Путін спробує зіграти на прагненні Трампа до якнайшвидшого врегулювання конфлікту і його бажанні привласнити собі заслуги за це. Саме тому Путін так "задобрює" його перед зустріччю, вихваляючи "енергійні та щирі" зусилля Трампа з досягнення миру, пише журналіст.

"Думаю, він також спробує апелювати до ділової натури Трампа і спокусити його різними "підсолоджувачами", що можуть виникнути внаслідок переходу на бік Росії. Це означає такі речі, як угоди щодо рідкоземельних металів і спільні проєкти в Арктиці, тому до складу російської делегації входять міністр фінансів Антон Силуанов і спецпредставник Кремля з інвестицій Кирило Дмитрієв".

Крім того, присутність у складі делегації міністра оборони Андрія Білоусова може вказувати на серйозність намірів Путіна укласти угоду з контролю над ядерними озброєннями. Така угода майже напевно стала б бажаною метою американського президента.

"Завдання Путіна - змусити Трампа відчути себе головним. Для колишнього агента КДБ це може виявитися нескладним завданням", - підкреслює Беннетт.

Зустріч Трампа і Путіна

як пише NYT, незалежно від результату, сама по собі зустріч на Алясці - вже велика перемога для Путіна, оскільки виводить російського лідера з дипломатичної кризи і дає йому можливість особисто переконати американського президента.

При цьому, джерело, близьке до Кремля, повідомило агентству Reuters, що, схоже, обидві сторони заздалегідь змогли знайти певні точки дотику.

"Судячи з усього, деякі умови будуть узгоджені завтра (у п'ятницю), оскільки Трампу неможливо відмовити, і ми не можемо відмовити (через санкційний тиск)", - сказало джерело.

