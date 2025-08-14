За словами американського президента, друга зустріч буде важливішою.

Уже завтра, 15 серпня, на Алясці відбудуться переговори між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Та, за словами американського лідера, важливішою буде друга зустріч.

Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті, пише Sky News. Трамп додав, що на наступну зустріч, можливо, буде запрошено і представників Європи.

"Побачимо, що буде, у нас велика зустріч. Я думаю, що це буде дуже важливо для Росії, і це буде дуже важливо для нас, тому що ми врятуємо багато життів. [...] Але більш важливою буде друга зустріч, на якій будуть присутні президент Путін, президент Зеленський, я і, можливо, деякі європейські лідери, а може і ні", – продовжив він.

Відео дня

На думку президента США, Путін і Зеленський "укладуть мир".

Він також переконаний, що російський диктатор не буде "грати з ним".

"Я думаю, що якби я не був президентом, він би захопив усю Україну, це війна, яка ніколи не мала б відбутися. Якби я не був президентом, на мою думку, він би набагато швидше захопив всю Україну, але я є президентом, і він не буде зі мною бавитися", – заявив Трамп.

Президент США додав, що якщо зустріч між ним і правителем РФ буде невдалою, "вона закінчиться дуже швидко".

"Якщо це буде вдала зустріч, ми отримаємо мир у найближчому майбутньому", – додав Трамп.

Водночас він ухилився від прямої відповіді на запитання про те, чи сам саміт на Алясці або стимули для миру не винагороджують Росію за вторгнення в Україну.

"Я думаю, що ми маємо ситуацію, яка ніколи не повинна була початися, вона ніколи не повинна була початися. Це не почалося за мого правління, і протягом чотирьох років це навіть не обговорювалося. Я бачив, що це станеться, після того, як я пішов, я бачив, що відбувається... всі винні, Путін винен, вони всі винні", – заявив американський лідер.

При цьому, відповідаючи на запитання про імовірну пропозицію Путіну щодо рідкісних металів, Трамп сказав, що "рідкісні землі не мають великого значення", а він "намагається рятувати життя".

Переговори Трампа і Путіна: ви могли це пропустити

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час завтрашньої зустрічі Трампа і Путіна Вашингтон сподівається досягти "певного припинення бойових дій" у війні РФ проти України. При цьому, за його словами, для досягнення миру "має бути певна розмова про гарантії безпеки, має бути певна розмова про територіальні суперечки та претензії, а також про те, за що вони воюють".

CNN писало, що Трамп обіцяє Росії суворі наслідки, якщо Путін не погодиться на припинення вогню. Видання зазначало, що американський лідер ухилився від запитання про те, чи в такому випадку він запровадить проти Росії нові санкції або мита.

Вас також можуть зацікавити новини: