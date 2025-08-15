СБУ вивчала наркокартелі, аби перевезти дрони в РФ під час спецоперації 'Павутина', - Малюк

За словами глави СБУ, у цьому випадку Україна розраховувала на митних службовців, які є дуже корумпованими.

Спецслужбовці, які займалися організацією операції "Павутина", вивчали діяльність наркокартелів, аби спланувати контрабанду дронів до Росії. Про це розповів глава Служби безпеки України Василь Малюк, передає Business Insider.

За словами генерал-лейтенанта, його команда використала свій досвід боротьби з міжнародною злочинністю для проведення складної операції.

"Говорячи про логістику, я повинен зазначити, що ми використовували наш досвід боротьби з транснаціональною злочинністю, коли детально вивчали, як міжнародні наркокартелі таємно доставляють різні заборонені речовини в різні куточки світу, не бувши виявленими митними та прикордонними органами", - розповів Малюк в інтерв'ю "Ми-Україна".

Також глава СБУ натякнув на попередню таємну атаку, яку Україна провела в жовтні 2022 року, коли було серйозно пошкоджено Кримський міст за допомогою вантажівки, яка була наповнена вибухівкою.

"Якщо читати між рядками і дивитися на це професійно, думаю, багато хто помітив певні паралелі з першим ударом по Кримському мосту", - зауважив Малюк.

За його словами, в обох випадках Україна не використовувала контрабандистів, а розраховувала на митних службовців у РФ.

"Які за своєю природою дуже корумповані. На певному етапі вони фактично зіграли нам на руку, доставивши кабіни, про які я згадував", - додав Малюк.

Посадовець підкреслив, що Україна через своїх агентів у Росії створила логістичну компанію, яка придбала п'ять автомобілів та орендувала складські приміщення для цієї операції.

Глава СБУ наголосив, що один із цих складів навіть був розташований у тому ж кварталі, що й штаб-квартира Федеральної служби безпеки РФ в Челябінській області.

Малюк зазначив, що підставна логістична компанія найняла росіян водіями вантажівок, відправляючи їх на регулярні доставки, аби уникнути підозр перед початком операції.

Військовий додав, що ці водії повинні були лише доставити кабіни до авіабаз, після чого мав прибути замовник та оплатити їх. Тому вони не знали, що відбувається.

За словами очільника СБУ, коли один з водіїв випадково побачив безпілотники в одній з кабін, українські агенти запевнили його, що ці системи є інструментами для спостереження за тваринами.

"Насправді вони не вчинили жодних протиправних дій, і в їхніх діях не було умислу", - запевнив Малюк.

Керівник служби безпеки не надав додаткових подробиць про процес перевезення дронів, однак наголосив, що його команда під час цієї операції пройшла "сім кіл пекла".

Спецоперація "Павутина" - що відомо

Нагадаємо, в межах операції "Павутина" Україна таємно переправила сотні дронів глибоко за лінію фронту Росії, перевозячи безпілотники в дерев'яних конструкціях, схожих на будинки, що були встановлені на вантажівках. Ці вантажівки 1 червня прибули на чотири авіабази, звідки дрони були запущені для знищення стратегічних бомбардувальників та літаків раннього попередження й управління.

За словами українських офіційних осіб, атака вразила близько третини стратегічних бомбардувальників РФ, завдавши збитків на суму близько 7 млрд доларів.

Водночас у Financial Times розповіли, які дрони використовувалися для операції "Павутина". Ці безпілотники значно відрізнялися від дронів, які використовуються на передовій. За словами одного з розробників, це спеціальні дрони для спеціальних місій, у п'ять разів дорожчі за звичайні безпілотники.

