Його бабуся вже збирається до Києва, аби побачитися з онуком.

14 серпня відбувся новий обмін полоненими між Україною та РФ. Серед звільнених – Богдан Ковальчук, який провів у полоні 9 років.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, Богдана Ковальчука окупанти затримали, коли йому було лише 17 років.

"Він проживав у Ясинуватій, намагався виїхати в Торецьк, щоб завершити навчання та отримати диплом. Але на блокпосту його схопили проросійські терористи. Ковальчука звинуватили у нібито роботі на СБУ, зокрема у підриві автомобілів та будівлі окупаційної "поліції". Тепер він в Україні. Тут він потрібен. Росіяни вкрали в нього так багато часу", – йдеться у повідомленні.

Інформацію про повернення Богдана з полону також підтвердила виданню hromadske його бабуся Тетяна Гоц.

Вона розповіла, що вже поговорила з онуком. Жінка збирається їхати до Києва, де зустрінеться зі звільненим з полону Богданом.

Обмін полоненими

14 серпня відбувся новий обмін полоненими, в результаті якого 84 українці повернулися додому. Серед звільнених громадян були й ті, хто перебував у неволі з 2014, 2016 та 2017 років. Також додому повернулися і захисники Маріуполя.

Відомо, що серед повернених 51 особа – це цивільні. Серед них були як жінки, так і чоловіки.

Серед звільнених також моряк Олександр Бойчук, відомий своїм вчинком у 2014 році. Під час захоплення Криму він намагався вивести один з кораблів ВМС до материкової України. У ворожий полон він потрапив у Маріуполі під час повномасштабного російського вторгнення.

