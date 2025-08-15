Сизранський НПЗ - один із найбільших у системі "Роснефті".

У п'ятницю вранці Росію атакували безпілотники, жителі Сизрані Самарської області скаржилися на безліч дронів і вибухи. При цьому в соцмережах пишуть, що метою атаки був місцевий НПЗ.

У телеграм-каналах публікують безліч фотографій і відео, на яких, як стверджується, видно пожежу в районі Сизранського НПЗ. На відео видно місцевий НПЗ і кілька осередків загорянь, а також великі стовпи чорного диму. Також на відео чутно роботу ППО.

При цьому телеграм-канал SHOT пише, що жителі Сизрані після серії вибухів "побачили вогонь і дим у районі місцевого підприємства".

Губернатор Самарської області підтвердив повідомлення про наліт українських безпілотників на область, але нічого не сказав про удар по НПЗ у Сизрані.

"Сьогодні рано вранці здійснено масову атаку БПЛА на Самарську область. Знищено, за попередніми даними, 13 ворожих безпілотників", - заявив він.

Сизранський НПЗ - один із найбільших у системі "Роснефти" і ключовий для південного Поволжя, пише "Кримський вітер".

Він забезпечує паливом Самарську, Саратовську, Пензенську і частково регіони Центральної Росії, також він постачає паливо на аеродроми і військові частини в Центральному і Південному округах Росії.

Це третя атака на цей НПЗ. Попередні були у 2024 і лютому 2025 року.

Нагадаємо, за день до цього дрони вдарили по НПЗ Лукойлу у Волгограді, там спалахнула пожежа.

А раніше українські дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції нафтопроводу "Транснефть Дружба" в Брянській області.

Згодом цю інформацію підтвердили і в Генштабі ЗСУ. Там додали, що було зафіксовано ураження і масштабну пожежу в районі будівлі підпірної насосної станції. Примітно, що ЛВДС "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів "Дружба".

