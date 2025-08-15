Квіглі зауважив, що Путін, як і будь-який диктатор, визнає лише силу.

Зустрічаючись із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп намагається виграти час.

Таку думку висловив американський конгресмен Майк Квіглі. В коментарі Sky News він сказав, що Путін, як і будь-який диктатор, визнає лише силу.

Та очільник Кремля не бачить цього в Трампі. За словами Квіглі, Путін бачить в своєму американському колезі людину, яка дала минути кільком дедлайнам та ультиматумам.

"Чому президент Зеленський не там? Чому Трамп дав минути шести дедлайнам? Я думаю, що те, що ви бачите, – це те, як президент [Трамп] намагається виграти собі трохи часу", – наводять його слова в матеріалі.

На його думку, Трамп "перескочив" на бік російського лідера. Він також вважає, що американський президент "сподівається, що з Путіним станеться щось магічне", тому і організував цей саміт на Алясці.

"Тим часом росіяни повільно просуваються вперед, захоплюючи додаткові території", – додав Квіглі.

Зустріч на Алясці: інші думки

Як відомо, 15 серпня на Алясці відбудеться зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Путіним. Колишній радник американського лідера Джон Болтон не відкидає, що правитель РФ дійсно погодиться на припинення вогню, але питання в тому, на яких умовах. За його словами, переговори на Алясці можуть втілити Корейський сценарій в Україні – а тимчасова лінія розмежування між Південною і Північною Кореєю є фактичним кордоном вже десятки років.

Своєю чергою, керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку, кандидат політичних наук Ігор Рейтерович сказав в інтервʼю УНІАН, що незалежно від результату переговорів на Алясці, Путін уже в плюсі. Він не просто вийшов з ізоляції, а вийшов одразу на рівень Сполучених Штатів. При цьому Рейтерович зауважив, що для Трампа ця зустріч становить "серйозний ризик".

