Повідомляють, що це перше за 70 років нове родовище рідкоземельних елементів у США.

Уперше за більш ніж сім десятиліть у США розпочато розробку нового родовища рідкоземельних елементів. Цей історичний проєкт, розташований у Вайомінгу, здатний перетворити американську економіку і зміцнити національну оборону.

Відкриття зафіксовано в недавньому дослідженні економічної доцільності, опублікованому незалежним джерелом. У ньому йдеться, що родовище Brook Mine містить до 1,7 мільйона тонн рідкісноземельних і критично важливих мінералів, водночас величезні площі родовища ще не досліджені. Очікується, що шахта істотно знизить залежність США від іноземних поставок цих матеріалів, пише The Daily Galaxy.

Проривне відкриття - шахта Brook Mine у Вайомінгу

За інформацією Popular Mechanics, у травні 2023 року компанія Ramaco Resources з Лексінгтона, штат Кентуккі, яка спочатку займалася видобутком вугілля, зробила надзвичайну знахідку. У вугільних пластах своєї власності у Вайомінгу компанія виявила велике родовище рідкоземельних елементів.

Серед них - галій, скандій, а також такі критично важливі елементи, як неодим і празеодим. Ці мінерали необхідні для виробництва високотехнологічних пристроїв, систем відновлюваної енергетики та військового озброєння.

Brook Mine відкриває нову сторінку в історії американського видобутку корисних копалин - це перше за 70 років нове родовище рідкоземельних елементів у США. Відкриття відбулося в момент, коли світові поставки цих елементів відчувають колосальне навантаження, особливо враховуючи, що Китай контролює майже 90% світового обсягу. Таким чином, шахта може стати переломним фактором, особливо для оборонної сфери і високих технологій.

Від смартфонів до винищувачів

Рідкоземельні елементи не є "рідкісними" в буквальному сенсі, але їх вкрай складно видобувати і переробляти. Вони критично важливі для багатьох сучасних технологій - від смартфонів до електромобілів і навіть військової техніки на кшталт винищувачів і атомних підводних човнів.

Одне з ключових застосувань в оборонній галузі - виробництво постійних магнітів, які використовуються в системах винищувача F-35 Lightning II і підводних човнах класу "Вірджинія".

Крім того, Brook Mine багате й іншими критично важливими елементами: літій, нікель, кобальт і графіт. Ці матеріали застосовуються в батареях для електромобілів, у виробництві напівпровідників для комп'ютерів і смартфонів.

Секретна зброя Америки в боротьбі за світові ринки

На тлі торговельних воєн і глобальної конкуренції за рідкоземельні елементи шахта Brook Mine відкриває США можливість повернути частину автономії в постачанні цих матеріалів. У 2023 році США майже повністю імпортували близько 10 000 тонн рідкоземельних металів, і Brook Mine планує виробляти до 1 400 тонн щорічно після виходу на повну потужність. Хоча це і порівняно невелика частина американського попиту, крок вкрай важливий для зниження залежності від Китаю.

Стратегічне значення шахти виходить далеко за рамки видобутку сировини. Вона дає США можливість зміцнити ланцюжок поставок для оборонної та технологічної галузей, що має вирішальне значення для національної безпеки.

