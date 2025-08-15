Серед демократів спостерігається скромніший рівень підтримки рішень Трампа порівняно з республіканцями.

Більше половини американців не вірять у здатність президента США Дональда Трампа ухвалювати правильні рішення в питанні російсько-української війни. Про це пише Politico.

За даними опитування Pew Research Center, проведеного на початку серпня, майже 60% респондентів заявили, що вони не впевнені в тому, що Трамп здатний ухвалювати правильні рішення для врегулювання російсько-української війни. Демократи висловили значно меншу підтримку рішень президента США, але рівень довіри знизився навіть серед республіканців.

Зазначається, що 73% респондентів відповіли, що вони певною мірою або дуже впевнені у здатності Трампа впоратися з війною. У липні 2024 року цей показник становив 81%.

Відео дня

Крім того, американці розкололися порівну в питанні про те, чи несе США відповідальність за допомогу Україні в протистоянні російській агресії. Згідно з опитуванням, демократи набагато частіше підтримували надання американської допомоги. Проте всього близько третини американців вважають війну серйозною загрозою інтересам США, що є різким падінням порівняно з 2022 роком.

Також опитування показало, що зараз дедалі менше американців вважають, що Трамп занадто прихильний до Росії. Ця зміна відбулася після його погроз запровадити санкції та мита проти Москви та її торговельних партнерів, незважаючи на те, що цього не сталося.

У виданні поділилися, що опитування проводили онлайн і телефоном із 4 до 10 серпня серед випадкової вибірки з 3554 дорослих американців. Похибка становить близько 1,8 відсоткових пунктів.

Путін і Трамп можуть досягти угоди на Алясці

Раніше джерело, близьке до Кремля, повідомило агентству Reuters, що під час зустрічі на Алясці 15 серпня президент США і Дональд Трамп можуть досягти угоди. За його словами, обидві сторони заздалегідь змогли знайти певні точки дотику.

В агентстві нагадали, що Путін висунув жорсткі умови для повного припинення вогню. Проте одним із компромісів може стати поетапне припинення повітряної війни.

Також аналітики кажуть, що Путін може спробувати створити видимість того, що він дає Трампу те, що той хоче. При цьому він збереже свободу дій для ескалації війни в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: