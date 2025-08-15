Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 15 серпня, подешевшав на 5 копійок і складає 41,65 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився також на 5 копійок і складає 48,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 47,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю не змінився і складає 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 15 серпня, також залишився незмінним – 48,78 гривні.

НБУ встановив на 15 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,45 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 6 копійок.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,44 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 21 копійку.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що в останню декаду серпня курс долара буде менш мінливим, а поточні коливання найімовірніше відбуватимуться нижче позначки в 42 гривні. За його словами, економічні чинники наразі вкрай сприятливі, щоб курс долара тримався звичних рамок.

