Путін заявив, що участь солдатів КНДР у війні проти України є "героїчною".

Російський диктатор Володимир Путін назвав "героїчною" участь північнокорейських солдатів у війні проти України. Про це йдеться в листі, який лідер Кремля написав голові КНДР Кім Чен Ину, пише The Guardian.

Зазначається, що лист присвячений річниці визволення Кореї від японського правління. Путін, зокрема, згадав, що радянські та північнокорейські війська тоді билися разом.

"Узи бойової дружби, доброї волі і взаємодопомоги, зміцнені в дні війни багато років тому, залишаються міцними і надійними навіть сьогодні. Це було повністю доведено героїчною участю солдатів КНДР у звільненні території Курської області від українських окупантів", - заявив Путін у листі.

У виданні додали, що лист Путіна доставив голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін, який зустрівся з Кім Чен Ином під час офіційного візиту в Пхеньян 14 серпня. Він подякував главі КНДР за відправлення солдатів для участі у війні проти України.

Володін сказав Кім Чен Ину, що "Росія ніколи не забуде північнокорейських солдатів". Також росЗМІ писали, що Путін провів телефонну розмову з Кімом 12 серпня і поінформував його про заплановану зустріч із президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Північнокорейські війська на війні проти України - важливі новини

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів, що найближчим часом Північна Корея планує перекинути в Росію близько 6000 військових. За його словами, також КНДР може завести в РФ військову техніку.

Буданов зазначив, що Росія щедро фінансує участь північнокорейських військ у війні проти України. Він підкреслив, що Кремль платить за все військове обладнання та війська.

