Проливні дощі спричинили раптові повені в Кашмірі, внаслідок яких загинули 56 осіб.

Після проливних дощів у Кашмірі почалися раптові повені. Негода вже занапастила 56 людей, десятки зникли безвісти. Влада побоюється, що кількість жертв може різко збільшитися. Про це повідомляє АР.

Як повідомляється, рятувальники, які прочісують зруйноване гімалайське село Чосіті, доправили в безпечне місце щонайменше 300 осіб.

Щонайменше 80 осіб вважаються зниклими безвісти, багатьох із яких, імовірно, змило водою.

Рятувальні роботи припинено на ніч. Синоптики прогнозують у цьому районі нові сильні дощі та повені.

Влада попереджає, що катастрофа "може призвести до значних" людських жертв.

Повідомляється також, що 50 тяжкопоранених перебувають на лікуванні в місцевих лікарнях. Багатьох із них врятували зі струмка, наповненого брудом і сміттям.

Чосіті - віддалене гімалайське село в окрузі Кіштвар у Кашмірі. Це останнє село, доступне для автотранспорту, на маршруті щорічного індуїстського паломництва до гірського святилища, розташованого на висоті 3000 метрів.

Аляска готується до потужної повені

На Алясці оголошено загрозу потужної повені. Потоки води вже прориваються з басейну біля льодовика Менденхолл, минаючи природну крижану дамбу. Частина жителів у зоні підтоплення евакуювалася.

Льодовик, розташований за 19 км від міста Джуно, приваблює туристів, а на його околицях стоять будинки просто біля озера та річки Менденхолл.

Повені тут відбуваються щорічно понад десять років, завдаючи серйозної шкоди будівлям. Цього року встановлено тимчасові бар'єри для захисту сотень будинків. Причина катастрофи - глобальне потепління: льодовик відступив, утворивши басейн, який влітку переповнюється дощовою і талою водою. Під тиском вона проривається в озеро, а потім - у річку, спричиняючи масштабні розливи.

