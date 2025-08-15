У той час вирішення цієї проблеми було нереальним.

Французький фізик Александр-Едмон Беккерель, працюючи з електролітами 1839 року, виявив, що освітлення деяких матеріалів сонячним світлом призводить до виникнення електричного струму. Саме це відкриття вважається першим спостереженням фотоелектричного ефекту, який надалі став основою сучасної сонячної енергетики.

Те, що починалося як наукова цікавість, згодом виявилося вирішенням однієї з найбільших проблем людства - зміни клімату, пише Ecoticias. Щоб впоратися з цим завданням, потрібні роботи. І якщо вони здатні вирішити одну з найбільших проблем Землі, значить історія 1839 року стала реальністю.

Команда Массачусетського технологічного інституту розглядає компанію Charge Robotics як ключ до перетворення наукової фантастики на реальність, створюючи чистішу енергетику і продовжуючи лінію "міфу 1839 року" про сонячну енергію.

Сонячна енергія з роботизованим ухилом

Сонячні панелі пропонують доступне й екологічно чисте рішення, але їхнє встановлення потребує великих витрат часу. Charge Robotics, заснована випускниками MIT Максом Джастіцем і Бенксом Хантером, створила переносні роботизовані фабрики, покликані автоматизувати найскладнішу частину встановлення панелей.

"Сонячні блоки" являють собою секції завдовжки 12 метрів, які доставляються автономними машинами прямо на місце установки в рамках великих сонячних парків. Кожен блок важить приблизно 360 кілограмів, включно з панелями, металевими кріпленнями і системами стеження.

Спрощення і прискорення цього процесу - головна мета стартапу.

Розвиток наукового прориву 1839 року

За теорією Александра-Едмона Беккереля про фотоелектричний ефект, відкритою 1839 року, перетворення сонячного світла на електрику стало справжнім проривом. Однак на практиці він виявився недосяжним і зажадав понад століття, щоб сонячні елементи почали вироблятися масово й економічно вигідно.

З 2024 року сонячна енергія набула ширшого поширення, але будівництво сонячних ферм все ще не встигає за світовими потребами.

Команда MIT намагається вирішити цю проблему через Charge Robotics.

Прискорюючи процес установки, Charge Robotics прагне зробити сонячні технології доступнішими і гнучкішими. Сучасні системи комп'ютерного зору дають змогу встановлювати панелі швидше і безпечніше для робітників.

Ідея Charge Robotics з'явилася не завдяки великим інвестиціям, а зі спостережень Хантера і Джастіца за ручним складанням сонячних панелей у себе у дворі. Поїздка в пустелю Мохаве, де вони побачили робітників, які збирають сотні панелей вручну, остаточно переконала їх у необхідності автоматизації.

Щоб прискорити впровадження ідеї, засновники провели випробування разом із SOLV Energy - одним із найбільших установників сонячних ферм у США, і змогли залучити вражаючі 22 мільйони доларів інвестицій. Їхні роботи були доопрацьовані, а окремі деталі створені за допомогою 3D-друку, що дало змогу усунути технічні перепони для комерціалізації.

Інші цікаві новини про роботів

Раніше УНІАН повідомляв, що в Китаї в університет уперше вступив робот-гуманоїд. Гуманоїд на ім'я Xueba (з китайської це перекладається як "відмінник") буде чотири роки вивчати театр, кіно і китайську оперу в Шанхайській театральній академії.

Крім того, також у Китаї, відкрили перший у світі магазин із продажу людиноподібних роботів. Також на території є невеличкий музей, демо-зона та сервісний центр, де можна відремонтувати своїх гуманоїдів або замовити запчастини.

