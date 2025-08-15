Сибіга зазначив, що жодні рішення щодо миру не можуть ухвалюватися без участі України.

Рішення про мир не можуть ухвалюватися без України, а переговори принесуть результат лише після досягнення припинення вогню. Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Х напередодні зустрічі лідерів Росії та США Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці.

Він зазначив, що позиція України та наших партнерів на шляху до миру є принциповою та чіткою – і полягає в тому, що її неможливо визначити без України.

"Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ніхто не хоче миру більше, ніж європейці. Але Росія бачить свою головну мету у веденні війни. Росія воліє будувати нові стіни на нашому шляху до справедливого та тривалого миру. Вона хоче запечатати нашу свободу", - заявив глава МЗС.

Він підкреслив, що лише завдяки єдності, що "сильніша за російський імперіалізм" можна досягти гідного миру, побудованого на надійній безпеці.

Зустріч на Алясці

Як відомо, 15 серпня на Алясці відбудеться зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Путіним.

Колишній радник американського лідера Джон Болтон не відкидає, що правитель РФ дійсно погодиться на припинення вогню, але питання в тому, на яких умовах. За його словами, переговори на Алясці можуть втілити Корейський сценарій в Україні – а тимчасова лінія розмежування між Південною і Північною Кореєю є фактичним кордоном вже десятки років.

