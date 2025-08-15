Промислове виробництво і роздрібні продажі зростають найнижчими темпами цього року, оскільки політики борються із загрозою дефляції.

Два головні економічні показники Китаю різко сповільнилися в липні. Внутрішні проблеми і тиск з боку торгівлі посилили побоювання з приводу ситуації в другій за величиною економіці світу.

Видання Financial Times пише, що, за офіційними даними Національного бюро статистики Китаю, промислове виробництво в липні зросло на 5,7%, що є найнижчим показником із листопада 2024 року та нижчим за червневий показник у 6,8%. Роздрібні продажі зросли на 3,7% за місяць, порівняно з 4,8% у червні.

Ці похмурі дані з'явилися на тлі чотирирічного спаду на ринку житла і наслідків торговельної війни президента США Дональда Трампа, які чинять тиск на економіку Китаю, де уряд бореться із загрозою дефляції та побоюваннями, що зростають з приводу перевиробництва в промисловості.

Ціни на нові будинки в 70 великих містах у липні знизилися в середньому на 0,3% після недавньої серії знижень, які підірвали надії на швидке відновлення ринку житла.

Останніми тижнями Пекін активізував кампанію проти надлишкових потужностей у промисловій і виробничій сфері, які політики звинувачують у стимулюванні надвиробництва і падінні цін. Офіційні дані показали, що споживчі ціни в липні залишилися на колишньому рівні порівняно з аналогічним періодом минулого року, а ціни виробників скоротилися на 3,6%. Влада намагається стимулювати споживчі витрати, пропонуючи субсидії молодим батькам і програми обміну побутової техніки.

Інвестиції в нерухомість за перші сім місяців року скоротилися на 12%. Окремі дані Народного банку Китаю показали несподіване падіння загального обсягу нових кредитів.

"Дивлячись у майбутнє, ми не бачимо особливих причин очікувати значного відновлення економіки впродовж решти цього року", - зазначив Зічун Хуан з Capital Economics, додавши, що зростання експорту, "імовірно, залишиться під тиском" з огляду на перспективу запровадження високих мит і "підвищення мит на перенаправлені вантажі".

Варто зазначити, що цільовий показник зростання на 2025 рік встановлено на рівні близько 5%, що відповідає показнику минулого року. У другому кварталі ВВП зріс на 5,2% порівняно з попереднім роком.

Темпи зростання економіки Китаю на початку 2024 року виявилися повільнішими, ніж очікувалося, а у квітні-червні зросла лише на 4,7% порівняно з роком раніше.

Китай знизив ключову облікову ставку і базові ставки кредитування, щоб прискорити зростання економіки. Країна перебувала на межі дефляції та зіткнулася із затяжною кризою у сфері нерухомості, зростаючим боргом і поганими настроями споживачів і бізнесу. У третьому кварталі 2024 року економічна криза в Китаї продовжилася.

Пізніше видання The New York Times писало, що спад у сфері нерухомості, який посилився під час пандемії Covid-19, знищив робочі місця і змусив людей почуватися біднішими.

