Міським називають невеликий малолітражний автомобіль, призначений для використання в міській зоні.

Світовий рейтинг найпродаваніших міських автомобілів у 2025 році очолив китайський Wuling Hongguang Mini EV, який впевнено випередив своїх конкурентів. Про це повідомляє портал Focus2Move.

За підсумками першого півріччя 2025 року, Wuling Hongguang Mini EV продемонстрував вражаюче зростання продажу (+105,4%) та займає на ринку частку 9,9%.

Wuling Hongguang Mini EV виробляється китайською компанією SAIC-GM-Wuling з 2020 року. Ще станом на лютий 2023 року глобальні продажі цієї моделі перевищили 1,1 млн одиниць. Також Mini EV став найпопулярнішим електромобілем в Китаї.

На другому місці рейтингу знаходиться Maruti Suzuki Wagon R, який утримує частку 5,9% (+1,8%). Одразу за ним розмістився Geely Panda Mini з часткою 5,3% (+8,4%).

ТОП-10 найпопулярніших міських автомобілів в світі:

Wuling Hongguang Mini EV (+105,4%). Maruti Suzuki Wagon R (+1,8%). Geely Panda Mini (+8,4%). Suzuki Spacia (-0,1%). Wuling Bingo (+9,4%). Fiat Panda (-5,2%). Changan Lumin (+21,8%). Perodua Myvi (+2%). Daihatsu Tanto (+135,4%). Suzuki Alto (-2,7%).

Раніше УНІАН повідомив, що найпопулярнішим у світі автомобілем класу SUV стала Toyota RAV4. Електрична Tesla Model Y опустилася на одну позицію і посіла друге місце. На третьому опинився автомобіль Honda CR-V.

Також нещодавно було названо найпопулярніший автомобіль в Європі. Лідером ринку виявилася Dacia Sandero. З січня по червень цього року було продано майже 129 тисяч таких автомобілів. На другому місці опинився Renault Clio, тоді як третє місце посів Peugeot 208.

