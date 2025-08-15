Виявилося, що відносно них було висунуто обвинувачення за статтею щодо наркозлочинів.

Біля Ужгорода прикордонники Чопського загону затримали двох громадян України, які на самокатах намагалися у незаконний спосіб пробратися до Словаччини.

Як зазначається у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби України, за допомогою засобів відеоспостереження правоохоронці помітили, як двоє чоловіків з наплічниками пересувалися в напрямку суміжної держави на самокатах.

Для пошуку та затримання правопорушників було вислано групу реагування від відділу "Ужгород". Їх зупинили за 300 метрів від кордону.

Затримані виявилися жителями обласного центру Закарпаття віком 34 і 43 років. Оперативники загону встановили, що відносно обох них було висунуто обвинувачення за ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів".

"Правопорушники зізналися, що мали намір потрапити поза пунктами пропуску до країн ЄС з метою подальшого проживання, працевлаштування та уникнення кримінальної відповідальності. Вони заздалегідь склали маршрут, та, добре знаючи місцевість, вирушили до держрубежу", - йдеться у повідомленні.

Так, затриманих чоловіків доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення всіх обставин справи їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

Чоловік на параплані намагався перетнути кордон

Як повідомляв УНІАН, раніше прикордонники Могилів-Подільського загону затримали 48-річного мешканця Хмельницької області, який вирішив перетнути кордон на параплані.

Параплан він придбав в Інтернеті за 500 євро. Для "зльоту" обрав поле неподалік держкордону та планував летіти без документів і будь-якої навігації - "на око". Політ, який міг закінчитися трагедією, прикордонники зупинили ще до старту: порушника було затримано та притягнуто до адмінвідповідальності.

