Для крокодилів "серфінг" починається протягом години після зміни припливу, оскільки саме в цей час вони розпочинають далекі мандрівки.

Найбільша рептилія, що живе на Землі сьогодні, - гребнистий крокодил (Crocodylus porosus), незважаючи на свої величезні розміри, не дуже добре плаває.

Як пише IFLScience, це змусило вчених задуматися про те, як їм вдалося поширитися на стількох островах у південній частині Тихого океану. Виявляється, вони люблять "займатися серфінгом".

Дослідження, опубліковане ще 2010 року, стало першим, що представило цю новину. У ньому 27 дорослих крокодилів в австралійській річці Кеннеді були оснащені гідролокаторами, а їхні переміщення відстежували за допомогою підводних приймачів протягом 12 місяців. До кінця дослідження у них було 1,2 мільйона точок даних про флот гребнистих крокодилів, і це пролило світло на деякі інтригуючі факти про їхні способи пересування.

Відео дня

Цікаво, що для крокодилів, схоже, "серфінг починається" протягом години після зміни припливу, оскільки саме в цей час вони починають далекі подорожі. Це означало, що вони могли, по суті, ковзати океанськими течіями, а коли приплив стихав, вибиралися на берег і чекали на приплив.

У своїх пригодах вони подорожували на величезні відстані, регулярно долаючи понад 50 кілометрів від будинку до гирла річки і навіть виходячи у відкрите море. Такі пересування відбувалися ривками по 10 кілометрів за хорошої хвилі.

Потім результати були порівняні з результатами спостережень за крокодилами, яких відстежували під час морських подорожей, і показали, що така ж поведінка, як серфінг, характерна і для їхніх переміщень у відкритому морі. Таким чином з'явилося пояснення тому, як ці універсальні гіганти, які не є найкращими плавцями, змогли так успішно заселити багато островів Південної частини Тихого океану. Автор дослідження доктор Хеміш Кемпбелл з Університету Квінсленда заявив:

"Естуарні крокодили зустрічаються острівними популяціями в усьому Індійському і Тихому океанах, і, оскільки вони є єдиним видом крокодилів, що мешкають у морській воді, що мешкають на цій великій території, ймовірно, відбувається регулярне змішування між острівними популяціями. Оскільки ці крокодили погано плавають, малоймовірно, що вони перепливають великі океанські простори. Але вони можуть довгий час перебувати в солоній воді без їжі та пиття, тому, переміщаючись тільки за сприятливих поверхневих течій, вони могли б долати великі відстані морем".

За його словами, це не тільки допомагає пояснити, як крокодили переміщаються між океанічними островами, а й підтверджує теорію про те, що крокодили під час своєї еволюції долали великі морські перешкоди.

Цікаво, що серед найбільш вражаючих показників - самець завдовжки 3,84 метра, який вийшов з річки Кеннеді та виконав 590-кілометровий шлях до західного узбережжя півострова Кейп-Йорк за 25 днів, використовуючи сезонні течії в затоці Карпентарія. Також був самець завдовжки 4,84 метра, який подолав 411 кілометрів всього за 20 днів, дочекавшись, коли відомі своєю силою течії Торресової протоки змінять напрямок на його користь.

Новини про вивчення крокодилів

У свої 124 роки Генрі офіційно є найстарішим відомим крокодилом у світі, деякі з яких опинилися на межі вимирання. Він не тільки прожив довге життя, а й став батьком тисяч нащадків. Генрі проживає в Центрі охорони природи Crocworld у Південній Африці, де він продовжує процвітати, незважаючи на свій вік.

Величезний крокодил сягає понад 5 метрів від морди до хвоста і важить приголомшливі 700 кілограмів.

Вас також можуть зацікавити новини: