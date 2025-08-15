У цьому місяці в небі можна побачити "парад планет". Таке явище будуть утворювати шість планет, тому вчені не радять його пропустити, оскільки воно є останнім в цьому році. Про це пише Associated Press.
"Такі збіги відбуваються, коли кілька планет одночасно вишиковуються в ряд на нічному небі. Такі паради є досить поширеним явищем і відбуваються приблизно щороку, залежно від кількості планет. За даними NASA, за сприятливих погодних умов майже щоночі можна побачити принаймні одну яскраву планету", - пояснюють у матеріалі.
Цього місяця без спецобладнання можна побачити Венеру, Юпітер, Сатур й Меркурій. Найкращі шанси побачити їх - впродовж наступного тижня. Водночас Уран та Нептун можна побачити лише за допомогою біноклю або телескопу.
Зазначається, що Юпітер та Венера на початку цього тижня пройшли близько одна від одної і досі знаходяться поруч на східному небі. За словами Керолін Самнерс з Х'юстонського музею природничих наук, вони розташовані "близько одна до одної, як котячі очі".
В AP пояснили, що у вівторок вранці, 19 серпня Меркурій буде найвіддаленішим від Сонця, завдяки чому його буде спостерігати легше, перш ніж він зникне в яскравому світлі головної зірки.
Аби побачити планети, у виданні радять вийти вранці незадовго до сходу сонця і подивитися на схід. Спершу спробуйте знайти Юпітер та Венеру. Сатурн буде знаходитися збоку, а Меркурій близько до горизонту, намагаючись піднятися перед сонцем.
"Ви шукаєте маленькі крапки світла, але вони найяскравіші. Вони не мерехтять, як зірки", - підкреслив Джастін Бартель з Наукового музею Вірджинії.
Інші новини про космос
Раніше вчені виявили одну з найбільших чорних дір масою 36 мільярдів Сонць. Така чорна діра розташована в одній з двох галактик, що складають систему "Космічна підкова" і є так званою "сплячою" чорною дірою.
"Ми виявили вплив чорної діри двома способами - вона змінює траєкторію світла, яке проходить повз чорну діру, і змушує зірки у внутрішніх областях галактики, в якій вона знаходиться, рухатися з надзвичайно високою швидкістю (майже 400 км/с). Поєднавши ці два вимірювання, ми можемо бути повністю впевнені, що чорна діра існує", - розповів автор дослідження.
Також повідомлялось, що NASA виявило на Марсі "корал" віком у кілька мільярдів років. За словами дослідників, коралові породи на Марсі почали формуватися мільярди років тому, коли на Червоній планеті ще була вода.