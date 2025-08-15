Також уражено пункт управління збройних сил РФ в окупованому Єнакієвому.

У ніч на 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження низки важливих об’єктів російського агресора. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Зазначається, що уражено Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який є одним з найбільших у системі "Роснафти".

"Виробляє широкий спектр пального, серед іншого - авіаційний гас. Бере участь у забезпеченні збройних сил РФ. Ціль уражено, зафіксовано пожежу і вибухи", - інформують в Генштабі.

Також повідомляється про вогневе ураження пункту управління 132 окремої мотострілецької бригади 51 армії збройних сил РФ у місті Єнакієве, що на тимчасово окупованій території Донецької області. "Ціль уражено.Результати ураження уточнюються", - зазначають в Генштабі.

При цьому наголошують, що Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України.

Удари по РФ

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня українські Сили оборони вдарили по морському порту в Астраханській області РФ, уразивши судно з комплектуючими до "Шахедів" з Ірану.

За інформацією Генштабу ЗСУ, порт використовується Росією як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.

А 13 серпня українські дрони-камікадзе атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Транснефть Дружба" в Брянській області.

