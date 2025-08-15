Залізниця, що з'єднує бельгійський порт Антверпен з Рурським регіоном Німеччини, після Другої світової війни стала непотрібною.

Бельгія, Нідерланди та Німеччина ведуть переговори про відновлення роботи залізниці "Залізний Рейн", побудованої в XIX столітті. Країни таким чином намагаються підвищити мобільність збройних сил у відповідь на загрозу з боку Росії.

Видання Politico пише, що "Залізний Рейн", який колись з'єднував порт Антверпен у Бельгії з промисловим Рурським регіоном Німеччини, відігравав ключову роль для союзних військ під час і після Другої світової війни. Протягом десятиліть її майже не використовували, а з 1991 року деякі її ділянки були занедбані.

Зараз, коли потреби ЄС у військовій мобільності зростають, а інші залізничні лінії стикаються з проблемами пропускної спроможності, про "Залізний Рейн" знову згадали.

Однак не всі сторони згодні з пріоритетністю відродження залізниці. Зокрема, Нідерланди не виявляють особливого ентузіазму. Їхня ділянка коротка, тоді як паралельна лінія Betuwe вже з'єднує Роттердам із Німеччиною. Небажання також має комерційне коріння: порт Антверпен давно підтримує проєкт "Залізний Рейн", розглядаючи його як потенційну загрозу домінуванню порту Роттердама в регіоні.

Експерт із залізниць газети Gazet van Antwerpen Герман Вельтер вважає, що Нідерланди можуть змінити свою думку.

"Якщо ЄС надасть безоплатні кошти на будівництво інфраструктури, навіть ті Нідерланди, які не бажають цього, приєднаються до проєкту", - вважає експерт.

Обговорення щодо відродження "Залізного Рейну" ведуться вже багато років. Серед спірних питань - екологічні проблеми. У 2003 році Бельгія і Нідерланди звернулися до арбітражного суду з питанням про відновлення роботи залізниці, який ухвалив, що Бельгія може розпочати реанімовану залізницю, але зазнає екологічних витрат, а Нідерланди робитимуть свій внесок, якщо це буде вигідно.

Під час поточних переговорів Вельтер зазначив, що Берлін, схоже, відносно підтримує проєкт, навіть попри те, що "Залізний Рейн" - найбільша інфраструктурна проблема в Німеччині через складний рельєф місцевості навколо міста Аахен, де розташоване перехрещення залізниць, та обвалення тунелю Раштатт у 2017 році.

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну з новою силою піднялася тема ймовірного нападу Кремля на одну з країн-членів НАТО. У зв'язку з цим європейські країни почали підвищувати свою обороноздатність.

8 лютого 2025 року стало відомо, що країни-члени ЄС, незважаючи на багатомільярдні вкладення в оборону, залишаються не в змозі оперативно перекидати війська і важку техніку всередині блоку в разі нападу.

