Українські Сили оборони вдарили по морському порту в Астраханській області РФ, уразивши судно з комплектуючими до "Шахедів" з Ірану. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"У рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів, 14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження морського порту "Оля" (Астраханська область РФ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що порт використовується Росією як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.
При цьому було уражено судно зі зброєю з Ірану, зазначають у Генштабі.
"За наявною інформацією, було уражено судно "Порт Оля 4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану", - йдеться у повідомленні.
Наразі результати ураження уточнюються.
Удари по Росії
У ніч на 14 серпня безпілотники Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони атакували нафтопереробний заводу (НПЗ) у Волгограді, що забезпечує російську армію нафтопродуктами внаслідок чого на об'єкті сталися масштабні пожежі. а 13 серпня українські дрони-камікадзе атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Транснефть Дружба" в Брянській області.
А на початку серпня повідомлялося про успішне ураження логістичного хабу в Алабузі, де російські окупанти зберігали дрони-камікадзе типу "Shahed" та іноземні комплектуючі до них.