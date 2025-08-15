Сили оборони атакували порт "Оля" в Астраханській області.

Українські Сили оборони вдарили по морському порту в Астраханській області РФ, уразивши судно з комплектуючими до "Шахедів" з Ірану. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів, 14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження морського порту "Оля" (Астраханська область РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порт використовується Росією як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.

При цьому було уражено судно зі зброєю з Ірану, зазначають у Генштабі.

"За наявною інформацією, було уражено судно "Порт Оля 4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану", - йдеться у повідомленні.

Наразі результати ураження уточнюються.

Удари по Росії

У ніч на 14 серпня безпілотники Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони атакували нафтопереробний заводу (НПЗ) у Волгограді, що забезпечує російську армію нафтопродуктами внаслідок чого на об'єкті сталися масштабні пожежі. а 13 серпня українські дрони-камікадзе атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Транснефть Дружба" в Брянській області.

А на початку серпня повідомлялося про успішне ураження логістичного хабу в Алабузі, де російські окупанти зберігали дрони-камікадзе типу "Shahed" та іноземні комплектуючі до них.

