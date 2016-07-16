Французька поліція провела нові арешти у справі про теракт в Ніцці

Як повідомляє РБК з посиланням на агентство Reuters з посиланням на джерела в поліції, три людини були затримані у справі про теракт в Ніцці. Їх імена і національність поки не називаються, проте, за даними співрозмовника видання, мова йде про людей з близького оточення терориста Мухамеда Булеля.

Читайте такожСША активізують спільні з Францією зусилля щодо боротьби з тероризмомЗа словами журналіста Reuters, участь в одному із затримань взяли участь близько 40 бійців спецпідрозділу французької поліції.

Напередодні стало відомо про затримання двох осіб, в тому числі і колишньої дружини Булеля. Вона була взята під варту після обшуку в квартирі, яка належала терористові.

Як повідомляв УНІАН, теракт стався увечері 14 липня на набережній в Ніцці, де на салют у четвер святкування Національного свята Франції зібралося багато людей. Вантажівка на швидкості 60-70 км/год врізався в натовп людей і проїхав близько 2 км по зигзагоподібної траєкторії. Водія вантажного автомобіля застрелили співробітники поліції.