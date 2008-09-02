Грузія офіційно повідомила Росію про розрив дипломатичних відносин. З цією метою в МЗС Грузії був викликаний радник-посланець посольства РФ в Грузії Олександр Смага.

Після закінчення зустрічі в МЗС Грузії Олександр Смага повідомив журналістам, що ініціатива Грузії щодо припинення дипвідносин з Росією - "це помилка". Він також інформував, що з 3 вересня посольство РФ у Грузії припиняє функціонувати, а точні терміни, коли дипломати залишать Грузію, будуть визначені юристами.

Директор департаменту МЗС Грузії вручив Олександру Смазі також ноту, відповідно до якої Грузія зберігає консульські відносини з Російською Федерацією. Як пояснили в МЗС Грузії, дії грузинської сторони визначені Віденською конвенцією "Про консульські відносини" від 24 квітня 1963 р. "У консульстві Грузії в Москві залишаться і продовжать роботу консул, два віце-консули і технічний персонал", - інформував МЗС Грузії.