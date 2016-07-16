У Туреччині звільнили всіх захоплених заколотниками офіцерів

Про це заявив глава Міноборони Туреччини Фікрі Ішик, передає РБК з посиланням на Reuters.

За його словами, влада Туреччини встановила контроль над усіма територіями країни.

Також він вважає, що ще дуже рано говорити про те, що загроза перевороту повністю ліквідована. У зв'язку з цим він закликав прихильників турецького уряду знову вийти на вулиці.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня група військових заколотників спробувала встановити контроль над двома найбільшими містами Туреччини - Анкарою і Стамбулом.

Над столицею Туреччини за наказом змовників були підняті у повітря військові вертольоти і літаки, також в місто були введені танки. Почалася стрілянина, пролунали перші вибухи. Приблизно в той же час у Стамбулі військові під командуванням повстанців перекрили два мости через Босфор. Бронетехніку бунтівників підігнали до міжнародного аеропорту Стамбула "Ататюрка".

Але уряд зберіг контроль над ключовими силовими структурами. Важливу роль у придушенні заколоту відіграли пересічні громадяни Туреччини, які вийшли на вулиці після закликів Реджепа Тайїпа Ердогана. У мечетях мулли закликали турків захистити чинну владу.