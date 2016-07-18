В Алмати завершилась антитерористична операція

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті відомства.

"... В межах м. Алмати критичний ("червоний") рівень терористичної небезпеки змінено на помірний ("жовтий")", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у понеділок, 18 липня, в Алмати (Казахстан) біля Алмалинського районного управління внутрішніх справ відбулася перестрілка, в результаті якої, за даними МВС Казахстану, загинули троє поліцейських і один цивільний.

Незабаром Reuters повідомив, що "щонайменше шість осіб загинули і вісім отримали поранення в результаті нападу". Серед загиблих: четверо поліцейських, один цивільний, а також один із зловмисників.