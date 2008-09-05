Дружина Бориса Березовського подала на розлучення

Британське видання The Daily Mail повідомило про розлучення Бориса Березовського з другою дружиною Галиною. За інформацією видання, дружина опального олігарха має намір при розлученні отримати чверть статків Березовського.

Борис Березовський одружився на Галині в 1991 році. Через три роки, відзначає видання, вони розлучилися, і Галина виїхала до Лондона. Можливим приводом для розлучення Daily Mail називає зв`язок Бориса Березовського з Оленою Горбуновою, яка, як стверджують журналісти, народила олігархові двох дітей.

Представник Березовського заявив, що у підприємця просто не було часу на розлучення. При цьому він підкреслив, що між Борисом Березовським і його нинішньою дружиною немає ніяких суперечностей з приводу розлучення, і в даний час обговорюються його умови.

Сам Березовський утримався від коментарів з приводу розлучення.

Лента.ру