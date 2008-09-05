Корабель 6-го флоту ВМС США дійшов до позицій російських військових

Корабель 6-го флоту Військово-морських Сил США "Маунт Вітні" (USS Mount Whitney) прибув до Поті.

Як передає Лента.ру з посиланням на представника американських ВМС, нині корабель стає на якір.

На борту корабля, за даними агентства, гуманітарна допомога. Як раніше повідомлялося, "Маунт Вітні" доставить 17 тонн вантажів, зокрема ковдри, соки, сухе молоко і гігієнічні матеріали.

У штабі Чорноморського флоту Росії зазначали, що цей корабель, що є плавучим штабом Шостого флоту, можливо, координуватиме дії корабельного угрупування НАТО в Чорному морі.

У штабі ЧФ чекали, що "Маунт Вітні" піде в Батумі, куди раніше заходили інші американські кораблі. У районі Поті, нагадує Лента.ру, залишаються російські військові, попри всі заяви про виведені з Грузії війська. За версією РосБізнесКонсалтинг, "російська сторона, яка стверджує, що на борту може знаходитися зброя, можливо, буде допущена для огляду вантажів"...

За його словами джерела РІА "Новости" в штабі ЧФ, корабель такої великої тоннажності, як "Маунт Вітні", окрім гуманітарних вантажів, здатний доставляти і великогабаритні об`єкти. Він не виключив, що в трюмах "Маунт Вітні", крім гуманітарного вантажу може бути і озброєння, зокрема важке.

Джерело в російській військовій розвідці розповіло РІА Новости, що ситуація навколо "Маунт Вітні" відстежується. "Найближчим часом стане відомо, що насправді доставив цей корабель до Грузії", - зазначив співрозмовник.

За даними джерела, американський корабель виконує роль координатора дій угрупування кораблів НАТО в Чорному морі. Він пов`язаний з глобальною системою стеження і розвідки США, зокрема, одержує і передає дані через американські військові супутники і систему стеження АВАКС (AWACS).