Качинський: добрі відносини Росії і Польщі поки що неможливі

Росія, як і раніше, вважає, що Польща перебуває в сфері впливу Москви, заявив президент Польщі Лех Качиньський на зустрічі з іноземними дипломатами, акредитованими у Варшаві.

"Росія, як і раніше, трактує нас, як країну, що входить до сфери впливу (Москви). І доки це не зміниться, добрі відносини на лінії Варшава-Москва неможливі", - сказав Лех Качинський.

При цьому президент Польщі зазначив, що у Варшаві "хотіли б добрих відносин з Росією". На думку Качиньського, добрі контакти з Кремлем "зміцнювали б позиції Варшави всередині Європейського Союзу".

Польський лідер наголосив, що багато разів розмовляв на цю тему з провідними російськими політиками. "Потрібно (у Кремлі) відмовитися від думки, що Польща перебуває у сфері впливу (Росії). А такої відмови немає".

Голова Польща також звернув увагу на "завеликий вплив Росії в деяких країнах ЄС".