У ресторані німецького Ансбаху стався вибух, є жертви

Про це повідомляє Nord Bayern.

Щонайменше внаслідок вибуху загинула одна людина, ще кілька отримали поранення.

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Рятувальні служби усувають наслідки вибуху.

Недалеко від місця вибуху проходить триденний музичний фестиваль. Влада вирішила його скасувати, гості фестивалю евакуюються.

Нагадаємо. раніше напад злочинця, озброєного мачете, відбувся у німецькому Ройтлінгені. Внаслідок одна жінка загинула, нею виявилася прибиральниця місцевого ресторану. Ще дві людини отримали поранення. Поліція затримала молодого чоловіка. Влада запевняє, що злочинець діяв сам, і не вважають подію терактом.