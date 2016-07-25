У Туреччині видали ордери на затримання 42 журналістів

Проводяться операції з розшуку й затримання журналістів, підозрюваних у зв'язках з опозиційним ісламським проповідником Фетхуллахом Гюлен, якого Анкара звинувачує в організації спроби перевороту в Туреччині, повідомляє «Эхо Москвы».

Читайте такожУ Туреччині затримані помічник і племінник Гюлена

За останніми даними, після невдалого путчу в Туреччині заарештовано близько 13 тис. людей.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині військові здійснили спробу державного перевороту. Під час зіткнень загинули більш як 260 людей.

У Генштабі турецької армії заявили, що організаторами перевороту були представники ВПС і військової поліції. У країні на три місяці введено надзвичайний стан.