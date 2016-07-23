Туреччина після спроби державного перевороту закриває більше 2000 організацій

Влада Туреччини оголосила про закриття більш ніж 2000 організацій, які, на думку Анкари, пов'язані з опозиційним ісламським проповідником Фетхуллою Гюленом, головним політичним опонентом президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана.

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Згідно з повідомленням Анкари, в Туреччині закриваються більше тисячі приватних шкіл, понад 1200 фондів і благодійних організацій, профспілок 19, 15 університетів і 35 медичних установ, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Влада Туреччини вважає Фетхуллу Гюлена, який живе в американському штаті Пенсільванія, натхненником спроби державного перевороту в Туреччині, яка сталася в ніч на 16 липня.

Сам Гюлен неодноразово заявляв, що не має відношення до путчу, і засуджував спробу перевороту. Від також зазначив, що готовий до екстрадиції на батьківщину.

Раніше віце-прем'єр Туреччини Нуреттин Джаніклі розповів, що арешти і звільнення близько 60 тисяч осіб після заколоту були лише "верхівкою айсберга", і пообіцяв, що арештів буде ще більше.

Серед звільнених і затриманих понад 9 тисяч поліцейських, 3 тисячі суддів і 6 тисяч військових, а також вчителі та декани університетів.

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Туреччина також вирішила тимчасово призупинити дію Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод у зв'язку з надзвичайним станом в країні, який було введено владою Туреччини на три місяці після спроби перевороту.

Відповідно до діючого режиму надзвичайного стану влада Туреччини дозволила залишати під вартою підозрюваних у причетності до невдалої спроби військового перевороту на термін до 30 днів.

Збройний заколот почався у Туреччині пізно ввечері 15 липня.

Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.

Кількість жертв зіткнень у Туреччині під час невдалого військового перевороту становила щонайменше 232 людини.