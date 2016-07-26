Нападник з ножем на інвалідів в японському пансіонаті сам здався поліції
02:24, 26 липня 2016Світ
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Чоловік, який напав з ножем на інвалідів в пансіонаті в місті Сагаміхара на захід від Токіо, самостійно здався поліції через годину після інциденту.
REUTERS
Про це повідомляє NHK.
Уточнюється, що 26-річний чоловік, за попередньою інформацією, раніше працював у цьому ж пансіонаті. Співробітники поліції з'ясовують мотив зловмисника.
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Нагадаємо, внаслідок нападу на пансіонат загинули 15 осіб. Ще близько 45 отримали поранення. Агентство Kyodo з посиланням на аварійно-рятувальні служби міста повідомляло про 19 загиблих.
REUTERS
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