Нападник з ножем на інвалідів в японському пансіонаті сам здався поліції

02:24, 26 липня 2016
Світ
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Чоловік, який напав з ножем на інвалідів в пансіонаті в місті Сагаміхара на захід від Токіо, самостійно здався поліції через годину після інциденту.

Япония / REUTERS

Про це повідомляє NHK.

Уточнюється, що 26-річний чоловік, за попередньою інформацією, раніше працював у цьому ж пансіонаті. Співробітники поліції з'ясовують мотив зловмисника.

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Нагадаємо, внаслідок нападу на пансіонат загинули 15 осіб. Ще близько 45 отримали поранення. Агентство Kyodo з посиланням на аварійно-рятувальні служби міста повідомляло про 19 загиблих.

Япония / REUTERS

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