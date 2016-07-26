7 людей загинули в результаті вибухів біля аеропорту столиці Сомалі

Як повідомляє BBC, з вказаного місця, де також розташована база миротворців Африканського союзу, можна було бачити як піднімається густий дим.

Зазначається, що щонайменше один з вибухів був влаштований терористом-смертником в автомобілі біля контрольно-пропускного пункту.

Серед загиблих, очевидно, і охоронці на КПП.

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Зона аеропорту Могадішо є так званою "зеленою зоною", безпечної для діяльності ООН, миротворчих сил АС та іноземних посольств.

У Сомалі все ще активно діє, незважаючи на витіснення з більшості раніше контрольованих районів, ісламістське угруповання "Аль-Шабаб", пов'язане з "Аль-Каїдою". "Аль-Шабаб" постійно здійснює теракти в цій країні, в тому числі в Могадішо.

Уряд Сомалі з допомогою сил Афросоюзу бореться з бойовиками "Аль-Шабаб" в кількох районах країни.