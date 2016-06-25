Кількість жертв атаки терористів на готель у Сомалі зросла, триває перестрілка з бойовиками

Як передає РИА Новости з посиланням на CNN, більшість загиблих і поранених становлять мирні жителі - випадкові перехожі і клієнти прилеглих магазинів і автомобільної заправки, уточнив представник поліції Мохамед Абдулкадір. Він також повідомив, що перестрілка з бойовиками все ще триває.

Раніше повідомлялося, що бойовики "Аш-Шабаб", яка взяла на себе відповідальність за атаку, вчинили напад на готель Nasa-Hablod. Попередньо бойовики підірвали автомобіль поруч з воротами готелю.

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Поліції вдалося врятувати людей, вивівши їх через чорний вхід. Бойовики угруповання взяли заручників, відомостей про їхню кількість поки немає.

У Сомалі базується радикальне ісламістське угруповання "Аш-Шабаб" ("Рух молодих моджахедів"), що має тісні зв'язки з міжнародною терористичною організацією "Аль-Каїда". "Аш-Шабаб" веде збройну боротьбу проти уряду країни і перешкоджає гуманітарній діяльності ООН. Угруповання внесено США до списку терористичних організацій у 2008 році.