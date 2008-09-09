Син Звіада Гамсахурдії голодує в грузинській в'язниці

Один з лідерів грузинської опозиції Цотне Гамсахурдія, затриманий за підозрою в підготовці державного перевороту і шпигунстві на користь Росії, оголосив голодування, повідомив його адвокат.

Таким чином Гамсахурдія висловлює протест проти пред`явлених йому звинувачень, пише Лента.ру.

Цотне Гамсахурдія, син першого президента Грузії Звіада Гамсахурдії, був затриманий в тбіліському аеропорту 3 вересня після повернення з Москви.

Нагадаємо, що 5 вересня Тбіліський міський суд до двох раніше висунутих проти Цотне Гамсахурдія звинувачень у шпигунстві і змові з метою повалення законної влади додав ще одне - в умисному нанесенні тілесного ушкодження якомусь громадянинові Маглакелідзе.