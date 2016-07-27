Мера Риги оштрафували за пости в соцмережах російською мовою

Ушаков повідомив на своїй сторінці в Facebook, що дізнався про штраф від журналістів, а не від самого центру. Мова йде про аккаунти ризького заксобранія в Facebook, Twitter і Instagram, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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На думку Ушакова, рішення центру незаконно, так як закон про державну мову не зачіпає питання спілкування чиновників з громадянами в іноземних соціальних мережах.

За словами Ушакова, Ризька дума і далі буде розміщувати оголошення на російській, англійській і українській мовах.

9 травня 2015 року Ушаков виголосив промову, приурочену до Дня Перемоги, російською мовою. У ЗМІ він пояснив це рішення тим, що хотів підтримати російськомовне населення. Центр державної мови тоді поставив під сумнів законність виступу мера російською мовою, але він пояснив, що виступав на організованому громадською організацією заході, а не на державному.