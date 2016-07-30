Керрі про "гуманітарну операцію" РФ в Алеппо: якщо це обман, наша співпраця може бути розірвана

Про це державний секретар США Джон Керрі заявив у п'ятницю, 29 липня. Його слова з посиланням на Reuters наводить "Німецька хвиля".

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"Є ризик того, що співпраця буде розірвана, якщо це (операція РФ. - Ред.) виявиться обманом", - заявив він. Утім, очільник Держдепу уточнив, що у разі порозуміння Білого дому та Кремля можуть "відкритися нові можливості" для кооперації зусиль у роздертій громадянською війною та протистоянням з "Ісламською державою" країні. За словами Керрі, протягом останніх 24 годин він двічі розмовляв із Москвою.

Головний дипломат США також допустив, що в такому разі співпраці США та Росії щодо політичного врегулювання для Дамаска може бути покладено край.

Про доручення президента Росії почати масштабну гуманітарну операцію в Алеппо стало відомо вранці 28 липня. За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, російський центр по примиренню ворогуючих відкриє кілька коридорів для виходу людей з Алеппо. Тоді йшлося, що три коридори відкриють для виходу мирних жителів, які опинилися "в заручниках у терористів". Ще один коридор - для проходу бойовиків зі зброєю. "На цей крок ми йдемо виключно в цілях забезпечення безпеки жителів Алеппо", — додав він. Інформувати людей про коридори будуть листівками та СМС-повідомленнями.

Раніше у ЗМІ висловлювалися припущення, що РФ під виглядом гуманітарної операції готує штурм Алеппо. У Кремлі їх спростовують.