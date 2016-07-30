ФСБ Росії знайшла шпигунський вірус у мережах держорганів і оборонних підприємств
Вірус поширюється з допомогою відправки електронних повідомлень, що містять шкідливе вкладення.
Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) повідомила про зараження вірусом, призначеним для кібершпіонажу, комп'ютерних мереж близько 20 організацій, розташованих на території РФ.
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Про це повідомили в центрі громадських зв'язків ФСБ.
«Зараженню піддалися інформаційні ресурси органів державної влади і управління, наукових і військових установ, підприємств оборонно-промислового комплексу та інші об'єкти критично важливої інфраструктури країни», — повідомили в службі.
У ФСБ заявили про "цільовий характер поширення вірусу, професійно сплановану і здійснену операцію".
Вірус поширюється з допомогою відправки електронних повідомлень, що містять шкідливе вкладення, розповіли у ФСБ.