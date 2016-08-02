Новим міністром оборони Грузії призначено Левана Ізорію

Ізорія змінить на посаді голови оборонного відомства Грузії Тінатін Хідашелі, яка була у цій країні першою жінкою міністром оборони і представляла в уряді прозахідну «Республіканську партію», передає Радіо Свобода.

Хідашелі подала у відставку 1 серпня через участь у передвиборчій кампанії: 8 жовтня у Грузії пройдуть парламентські вибори. На них «Республіканська партія» і партія «Грузинська мрія» мільярдера Бідзіни Іванішвілі виступлять окремо, хоча до останнього часу вони становили одну правлячу коаліцію.

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Коментуючи призначення Левана Ізорії міністром оборони, Тінатін Хідашелі заявила журналістам, що прем’єр-міністр і правляча партія тим самим «порушили принцип цивільного контролю над армією», оскільки Леван Ізорія займав високу посаду у системі Служби державної безпеки.

Леван Ізорія, своєю чергою, пообіцяв продовжити курс на вступ країни до НАТО і поглибити реформи армії.

«Для мене висока честь, працювати з грузинськими офіцерами – справжніми патріотами нашої країни», – сказав Ізорія.

Раніше УНІАН повідомляв, що США і Грузія підписали меморандум про співпрацю у сфері безпеки і оборони, яким передбачено можливість Грузії купувати у Вашингтона нові оборонні озброєння та отримувати військову допомогу.