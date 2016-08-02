ЗМІ дізналися, скільки економіці Туреччини коштувала спроба перевороту

Про це заявив міністр митниці та торгівлі Туреччини Бюлент Тюфенкчі, повідомляє Hurriyet.

Ця сума, однак, може збільшитися, коли будуть проведені більш детальні розрахунки, додав він.

"За нашими підрахунками, мінімальна вартість всіх цих військових літаків, вертольотів, зброї, бомб і будівель становить 300 мільярдів лір ($100 млрд)", - розповів Тюфенкчі.

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Також у Туреччині будуть різні витрати в середньостроковій перспективі, вважає він. "Наприклад, багато замовлень з-за кордону були скасовані. Багато іноземців призупинили свої візити до Туреччини. Путчисти, на жаль, створили імідж Туреччини, ніби це країна третього світу", - заявив турецький міністр митниці та торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. У країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Під час зіткнень загинули понад 260 людей. Згодом прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.