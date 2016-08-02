Біля берегів Лівії за 10 днів виявили тіла 120 мігрантів

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міжнародну організацію міграції.

"Ми отримуємо цю інформацію від лівійської влади, з якою ми співпрацюємо", - сказав речник МОМ Джоел Міллман.

Тіла були виявлені біля міста Сабрата. Як зазначається, ці тіла не мають відношення до раніше затронулих суден у Середземному морі.

Мігранти з Африки часто намагаються потрапити з Лівії до Італії на непридатних для плавання морем човнах. Для цих мігрантів Італія є воротами у Європу.

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Представник МОМ повідомив, що близько 8 тисяч мігрантів були врятовані 29 липня - 1 серпня на цьому центральному середземноморському шляху.

Цей маршрут є довшим та більш ризикованим порівняно зі шляхом з Туреччини до Греції. Після укладення у березні цього року між Туреччиною і Європейським Союзом міграційної угоди маршрут з Туреччини до Греції став здебільшого закритим. Водночас, як заявляють у МОМ, 174 мігранта змогли морем дістатися Греції в минулі вихідні.

Цього року станом на 27 липня більш як 257 тисяч мігрантів та біженців потрапили у Європу. Вже третій рік поспіль люди гинуть при намаганні дістатися країн Європи морем. Щонайменше 3 тисячі осіб вже загинули.

Речник МОМ повідомив, що всього зникло 4027 мігрантів та біженців, три чверті з яких - в Середземному морі.