ООН: 192 тисячі людей стали біженцями у Грузії

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) заявило, що згідно з новими даними, 192 тисячі людей були вимушені покинути свої домівки через воєнний конфлікт у Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, попередньо УВКБ називало цифру 158 тисяч біженців.

Із 192 тисяч громадян, 127 тис. - біженці всередині Грузії, 30 тис. - всередині Південної Осетії, ще 35 тис. - біженці із Північної Осетії, які перебувають наразі у Росії.

Також, за даними Управління Верховного комісара ООН, із 127 тис. біженців всередині Грузії 68 тис. уже повернулись до своїх домівок. До зими має повернутися ще 5 тис. Із решти 54 тис. біженців 23 тис. потребуватиме житла на зимовий період, оскільки їхні домівки зруйновано, прогнозує УВКБ.