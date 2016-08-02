Через бойові дії в сирійському Алеппо загинули щонайменше 30 цивільних - правозахисники

Про це у вівторок, 2 серпня, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. За його даними, обстріл вели опозиційні сили, серед загиблих - 11 дітей та сім жінок, передає Deutsche Welle з посиланням на dpa.

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Наступальна операція противників режиму намагалася пробитися до південно-західних кварталів міста з південно-східних після того, як сили Асада відрізали останній шлях постачань повстанців минулого місяця. Артилерійські обстріли тривали до ранку після нічної контратаки урядових військ, уточнює Центр.

Раніше УНІАН повідомляв, що у США вивчають повідомлення про скидання контейнерів з токсичним газом у районі сирійського міста Саракеб, у результаті чого постраждали понад 30 цивільних.

Нагадаємо, 2 серпня із Сирії надійшли повідомлення про хімічну атаку на місцевість, де у понеділок був збитий російський військовий вертоліт і загинули всі п’ять російських військових у ньому.