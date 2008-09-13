Генеральний секретар НАТО Яп де Хооп Схеффер заявив, що Північноатлантичний альянс не може надати пряму допомогу Грузії у відновленні її військової інфраструктури після серпневих подій. "НАТО - не та організація, яка прямо допомагає збройним силам Грузії, а те, що може зробити НАТО, - це провести оцінку", - сказав він в інтерв`ю телекомпанії "Руставі 2".

За його словами, саме цим зараз займається в Грузії група відділу НАТО з оборони й політики. Втім, зазначив Яп де Хооп Схеффер, "НАТО може допомогти іншими шляхами", зокрема, "цивільною швидкою допомогою", оцінкою фотоматеріалів і матеріалів радарів, обміном повітряними даними. Сфери допомоги, інформував генсек НАТО, будуть уточнені в Тбілісі з урядом Грузії. (Делегація НАТО прибуде до Грузії, де проведе переговори з владою країни, 15 і 16 вересня ц.р. Делегати також планують відвідати Горі).

Щодо термінів надання Грузії програми ПДЧ і термінів вступу Грузії до альянсу, Яп де Хооп Схеффер сказав: "Я не можу назвати дати, коли Грузія вступить в НАТО, але вона обов`язково стане членом альянсу". Він також наголосив, що терміни надання ПДЧ залежатимуть від оцінки того, як Грузія виконує свої зобов`язання. За його інформацією, наступного тижня до Грузії прибудуть члени Ради НАТО, і "це буде як чинник, так і етап для ухвалення рішень". Він нагадав, що візит був запланований давно, і він не має стосунку до серпневої кризи.

Крім того, генсек НАТО повідомив, що "визнання Росією і Нікарагуа незалежності Абхазії і Південної Осетії не може вважатися великим досягненням". Він нагадав, що "визнання двох грузинських регіонів суперечить принципу територіальної цілісності Грузії, який поділяють практично всі країни". "Тому союзники закликали Росію змінити рішення", - сказав Яп де Хооп Схеффер.

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