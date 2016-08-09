В Росії збираються роздавати медалі "За чистоту помислів і благородство справ"

Медаллю "За чистоту помислів і благородство справ" будуть нагороджуватися працівники російського слідчого комітету. Проект наказу голови СК РФ про заснування цієї нагороди опубліковано на порталі правової інформації, пише "Медуза".

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Згідно з документом, медаллю будуть нагороджуватися працівники СК "за високу моральність і благородні вчинки, професійну майстерність та особистий приклад у зразковому виконанні службового обов'язку".

Медаллю також передбачається нагороджувати громадян Російської Федерації "за багаторічну активну і плідну діяльність, спрямовану на якісне рішення Слідчим комітетом" ряду завдань.

Видання також пояснило, що до числа таких завдань серед іншого включені: соцпідтримка співробітників і пенсіонерів СК; підтримка громадських організацій, діяльність яких спрямована на розвиток громадянського суспільства в РФ; виховання громадянськості, патріотизму, спадкоємності поколінь; створення морально-орієнтованих зразків мистецтва, які пропагують ідеали добра, справедливості, міжнаціональної та міжрегіональної миру і злагоди.

У СК РФ є 16 відомчих нагород. Минулого разу їх список був розширений у листопаді 2014 року, коли були встановлені пам'ятні медалі "За участь у створенні органів слідства в Криму" і "Взаємодію у створенні органів слідства в Криму".