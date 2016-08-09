МОМ: понад 260 тисяч мігрантів дісталися Європи морем в 2016 році
За оцінками Міжнародної організації з міграції (МОМ), у 2016 році через Середземне море берегів Європи дісталися понад 263 тисячі мігрантів. За цей час при спробі перетнути море загинули понад 3100 людей.
Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті організації у вівторок, 9 серпня, повідомляє dw.
З тих, хто дістався берегів Європи, понад 160 тисяч прибули до Греції, а понад 100 тисяч - до Італії. У МОМ також повідомили, що минулого року за період з січня по кінець серпня морем до Європи прибули понад 354 тисяч біженців.
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У повідомленні організації також зазначається, що кількість загиблих або зниклих безвісти в Середземному морі цього року становило 3176 осіб. Це більше ніж за перші вісім місяців минулого року, коли загинули 2754 мігранти. Більшість смертей зафіксовано на шляху до Італії.
Нагадаємо, 5 липня під час 30 операцій в Середземному морі врятували майже 4500 біженців. У порятунку брали участь кораблі італійського морського флоту, агентства з охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex та неурядових організацій.
Після суттєвого зростання восени минулого року потік біженців з Туреччини до Греції вдалося скоротити завдяки угоді між Брюсселем та Анкарою. Відтоді основний маршрут мігрантів до Європи проліг через Італію.