МОМ: понад 260 тисяч мігрантів дісталися Європи морем в 2016 році

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті організації у вівторок, 9 серпня, повідомляє dw.

З тих, хто дістався берегів Європи, понад 160 тисяч прибули до Греції, а понад 100 тисяч - до Італії. У МОМ також повідомили, що минулого року за період з січня по кінець серпня морем до Європи прибули понад 354 тисяч біженців.

Читайте такожКожен другий мешканець Євросоюзу вважає мігрантів тягарем - опитування

У повідомленні організації також зазначається, що кількість загиблих або зниклих безвісти в Середземному морі цього року становило 3176 осіб. Це більше ніж за перші вісім місяців минулого року, коли загинули 2754 мігранти. Більшість смертей зафіксовано на шляху до Італії.

Нагадаємо, 5 липня під час 30 операцій в Середземному морі врятували майже 4500 біженців. У порятунку брали участь кораблі італійського морського флоту, агентства з охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex та неурядових організацій.

Після суттєвого зростання восени минулого року потік біженців з Туреччини до Греції вдалося скоротити завдяки угоді між Брюсселем та Анкарою. Відтоді основний маршрут мігрантів до Європи проліг через Італію.